Guidavano sotto effetto di stupefacenti e alcol | cinque persone denunciate

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Carabinieri sempre in prima linea per la prevenzione e la repressione in materia di sicurezza stradale A Fermo, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno provveduto a denunciare un 47enne di Lapedona per guidal’influenza di sostanzee alcool. L’uomo, coinvolto in un incidente stradale ha riportato lesioni ed è stato trasportato all’ospedale di Fermo, dove gli accertamenti sanitari hanno rivelato la positività sia alla cocaina che all’alcool, con un tassoemico pari a 1,16 g/L. Di conseguenza, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, è stata emessa anche una sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada. In un altro intervento, sempre a Fermo, un 58enne ha mostrato un comportamento aggressivo nei confronti dei carabinieri mentre veniva controllato alla guida della propria auto.