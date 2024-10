Crisi dei ristoranti a Milano perché sono troppi con costi esagerati e menù tutti uguali Braschi apre in Duomo? Potrà crescere | parla il critico Visintin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ex vincitore della sesta edizione di MasterChef Italia, Valerio, ha compiuto un altro passo professionale in avanti. Dopo aver chiuso la sua esperienza con il socio Edoardo Maggiori (pizzicato da Le Ienediceva di servire carne di struzzo e invece era carne di agnello) con il ristorante Vibe di, si sposterà al ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II per diventare il diretto concorrente di Carlo Cracco. Ildel Corriere della Sera Valerionon era stato molto benevolo con lo chef quando ha recensito il Vibe da “locale arredato in modo frettoloso” a “a volte prevedibile, a volte semplicemente insufficiente”. Sulla nuova esperienza lavorativa diinha spiegato a MowMag: “Dietro a questa iniziativa c’è un gruppo molto forte, Glamour Group. Quindi il proprietario non sarebbe lo chef.