Conte è la Lucy che sfila il pallone da sotto i piedi di Elly Charlie Brown

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Faccio una cosa inelegante (citarmi addosso) solo per non farne una truffaldina (copiarmi e incollarmi), ma mi tocca riciclare una metafora: il campo largo è un campo da football. Per l’esattezza è il campo in cui, la sorella di Linus, tiene ilfermo con un dito e invitaa calciarlo. Poi all’ultimo momento lotira un calcio a vuoto e finisce schiena a terra: augh! Ogni voltainventa un nuovo pretesto per vincere la diffidenza di, ogni volta lui ci ricasca. Ora, fate conto cheè GiuseppeSchlein, e ilè una delle tante intese informali tra i due. La gag, incredibilmente, riesce sempre. Lo scrivevo nel 2020, ma non avrei mai pensato che quattro anni dopo saremmo stati al punto di partenza.