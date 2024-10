Binario 2 debutto rinviato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I treni e il nuovo mattino di Rai 2 non avranno in comune solo la stazione, ma anche il ritardo.2, il morning show che prende il posto che è stato nelle ultime due stagioni di Fiorello, posticiperà la propria partenza. Inizialmente prevista per lunedì 7 ottobre, la premiere del programma condotto da Andrea Perroni e Carolina Di Domenico vedrà la luce, salvo ulteriori slittamenti, lunedì 21 ottobre. L’intoppo principale riguarda la consegna della ‘bolla-studio‘ che sarà posizionata nella Stazione di Roma Tiburtina. Da qui, ogni mattina, dal lunedì al venerdì,2 accompagnerà il risveglio degli italiani in un mix di ironia, informazione e intrattenimento grazie ad un cast corale guidato dal duo di conduttori.