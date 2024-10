Aumentare di 5 euro il pacchetto Sigarette l’idea in Italia | Per finanziare la sanità pubblica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La stangata sui fumatori. Che fumare faccia male e che chi fuma ha molta più probabilità di sviluppare un tumore ai polmoni è ormai cosa risaputa. Ma nonostante ciò molti dei nostri cari continuano imperterriti ad avere questo brutto vizio. Le cose, tuttavia, potrebbero presto cambiare. Questo, almeno, è l’obiettivo dell’ultima campagna. Nel corso degli anni spesso lesono state oggetto di rincari decisi dallo Stato che ne detiene il monopolio e quindi il controllo nella vendita. È notizia di oggi, giovedì 3 ottobre 2024, che presto le cose potrebbero nuovamente cambiare, in peggio, per chi continua a fumare: ognidipotrebbe presto costare 5in più. L’Associazionena di oncologia medica (Aiom) ha infatti presentato, nel corso di una conferenza stampa in Senato, la campagna #SOStenereSSN.