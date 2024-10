AEW | Britt Baker ottiene una grande vittoria nella sua città natale durante AEW Dynamite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024)ha affrontato molte difficoltà in AEW, ed è sempre un evento importante quando torna a Pittsburgh. La dentista ufficiale di AEW non poteva mancare allo show del 5º anniversario, e l’aspettava un match di tutto rispetto.non è nuova alle controversie, ma non lascia che queste la turbino. La sua recente rottura con Adam Cole ha attirato molta attenzione dai media e ha alimentato speculazioni da parte di fan e commentatori. Inoltre, ci sono state voci di tensioni dietro le quinte in AEW, in particolare dopo la sua sospensione legata a uno scontro con MJF. Sebbene la sua assenza sia stata integrata in una storyline con Mercedes Moné, alla fine non è riuscita a vincere il match per il titolo TBS a All In 2024.è consapevole dei gossip che la circondano e ha scelto di non prestarvi attenzione.