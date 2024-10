X Factor 2024 | i Bootcamp rivoluzionano la gara

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Xsi prepara a conquistare nuovamente il pubblico italiano a partire da giovedì 3 ottobre. Lo show, trasmesso su Sky e in streaming su NOW, promette di portare una ventata di freschezza nel panorama musicale, offrendo ai telespettatori un mix esplosivo di talento, emozioni e competizione. I: la fase cruciale della competizione Con le Audizioni ormai alle spalle, Xentra nel vivo con i, una fase cruciale che metterà alla prova non solo i concorrenti, ma anche i giudici stessi. Questa tappa rappresenta il momento in cui la competizione si fa più serrata e le strategie iniziano a delinearsi. La sfida delle quattro sedie Idi quest’anno si preannunciano più intensi che mai. Ogni giudice avrà a disposizione solo 4 sedie, un numero mai così limitato nelle edizioni precedenti.