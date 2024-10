Vis i complimenti di Formisano da Perugia | | Squadra forte e organizzata farà bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Unatemibile ed, contro la quale è molto difficile giocare e fare risultato". E’questa la descrizione perfetta della Vis Pesaro dopo sette giornate di campionato. Queste sono le parole che mister, al termine del match a reti bianche tra Vis Pesaro e, ha riservato ai biancorossi di casa, avversari che gli hanno creato qualche problema. Le parole dell’allenatore del "Grifo" vanno ad elogiare il lavoro di mister Stellone e del suo staff, allungando così la lista diformata da tutti quegli allenatori che hanno affrontato fin qui i biancorossi: "Bisogna riconoscere alla Vis – ha affermato il tecnico degli umbri che a Pesaro si giocava anche un po’ di panchina dopo i primi risultati altalenanti e soprattutto dopo la netta sconfitta con il Rimini – di sapere stare in campo come una veradi serie C.