Settore femminile giovanile Castelnuovo Under 15 e 12 al via Due formazioni rosa agguerrite

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quest’anno il, militante in Eccellenza, si presenta al via della stagione agonistica con duegiovanili: l’12 e l’15. Le ragazze allenate dal confermato Michele Mazzanti (una quasi ventennale esperienza nel calcioe non in Media Valle), parteciperanno per la prima volta al campionato15 regionale. Le12 parteciperanno, invece, al campionato provinciale "Pulcini", contro squadre tutte maschili, come nella stagione passata (sfide sette contro sette). Il nuovo istruttore delle12 è un’ istituzione del calciodella zona: Quinto Cavani, già storico istruttore di Fornaci e Gallicano. Il responsabile tecnico delè Tommaso Franchi, coadiuvato dai collaboratori Sara Bertilacchi, Alessandra Bagnaresi e Ivo Carrari.