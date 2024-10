Sarà una cattedrale nel deserto Regione | senza noi non passerà Ghinelli | Licenzi tutti i tecnici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Un’opera come la stazione dell’alta velocità non può essere realizzata in Toscanal’accordo con lae noi siamo contrari a questanel". Il no secco arriva da Firenze e l’assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli che non si è perso una riunione del tavolo tecnico romano su Medioetruria, non usa giri di parole. Dice che l’annuncio del Mit è piovuto dal cielo, cioèalcuna comunicazione formale allae poi incardina il ragionamento in un percorso a ostacoli. Paletti toscani agli annunci romani che nell’incrocio delle reazioni tra Firenze e Arezzo vengono lette in chiave elettorale (vedi elezioni regionali in Umbria).