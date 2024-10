Quattro squadre a punteggio pieno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Seconda giornata in Seconda Categoria con appenarimaste al comando a, due per girone: nel C Rosora Angelie Corinaldo, nel D Loreto e GLS Dorica. 2° Giornata. Girone C. Risultati. Avis Arcevia-Chiaravalle 0-0; Monsano-Olimpia Ostra Vetere 0-3; Monte Porzio-Trecastelli 1-1; Monte Roberto-Corinaldo 0-2; Rosora Angeli-Borgo Molino 3-0; Senigallia Calcio-Le Torri Castelplanio 1-4; Serrana 1933-Aurora Jesi 1-0; Terre del Lacrima-Cupramontana 1-2. Classifica. Rosora Angeli, Corinaldo 6; Olimpia Ostra Vetere, Avis Arcevia, Serrana 1933, Trecastelli 4; Le Torri Castelplanio, Terre del Lacrima, Cupramontana, Monte Roberto 3; Monte Porzio, Chiaravalle, Borgo Molino, Senigallia Calcio 1; Aurora Jesi, Monsano 0. Prossimo turno.