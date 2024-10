Nardi-Muller oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lucase la vedrà contro Alexandrenel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il ventunenne pesarese è obbligato a rialzare la testa dopo delle ultime settimane piuttosto negative soprattutto a livello di circuito maggiore. L’urna asiatica gli ha posto di fronte il top ottanta transalpino, giocatore che nasce sulla terra battuta ma decisamente molto adattabile anche alle superfici più rapide per via della sua solidità ed intelligenza tattica. Tra i due (contando anche quello Challenger disputato nel 2022) si tratta del terzo scontro diretto della carriera, conche si trova in vantaggio per 2-1. Complice anche il non felice ultimo periodo, tuttavia, sarà proprio l’azzurro a partire leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers.