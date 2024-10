Molotov contro un circolo frequentato da cittadini stranieri paura a Viareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Le forze dell’ordine diindagano su un grave fatto avvenuto nella tarda serata di ieri in via Monte Matanna, all’interno del quartiere Migliarina. Una bottigliaè stata lanciataunprivato che si trova non lontano dal commissariato di polizia. Nessun ferito: non c'era nessuno all'interno delper lo più daextracomunitari e in passato chiuso da parte della questura per un periodo in seguito al verificarsi di episodi di violenza. Laha annerito la parete esterna in legno del locale: le fiamme sono state spente dai carabinieri che sono intervenuti sul posto. Sono in corso indagini per individuare chi ha lanciato la bottiglia contenente liquido infiammabile.