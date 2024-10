Migranti i dati di Save the Children | Studenti più integrati se considerati cittadini italiani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre - Secondo uno studio realizzato dathenel 2023, il 45,5% degli(43,2% per icon background migratorio) che sono stati intervistati ritiene di poter ottenere un diploma di laurea, un master o un dottorato, un dato che scende al 35,7% per glicon background migratorio senza cittadinanza. Questi risultati mostrano come i minori con background migratorio se riconosciuti cometendono a maturare aspettative e aspirazioni equivalenti a quelle dei coetanei nati in Italia. Inoltre, il 17,9% deglicon background migratorio senza cittadinanza italiana afferma di non sentirsi mai o quasi mai parte della scuola, percentuale che scende al 13,8% per glicon background migratorio e con cittadinanza italiana e al 10,6% per i coetanei con entrambi i genitori