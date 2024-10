Michael Schumacher per la prima volta in pubblico dopo 11 anni?

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) (Adnkronos) –sarebbe apparso inper lada quando nel dicembre 2013 rimase gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel. E' quanto riportano i media tedeschi, nonostante non ci siano video e foto a testimoniare l'evento, né dichiarazioni in merito da parte della famiglia. L'articoloper lain11? proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.