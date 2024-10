Meteo Umbria è allerta arancione in tutta la regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Perugia, 2 ottobre 2024 – L’ondata di maltempo attesa per la giornata di giovedì 3 ottobre in Italia riguarda in pieno anche l’, dove tutto il territorio regionale sarà in. Per la precisione, attualmente lasi trova ingialla per temporali sulae per vento forte nelle zone Alto Tevere, Chiascio, Topino, Nera e Corno. A partire dalla mezzanotte tra mercoledì e giovedìper criticità idrogeologica, idraulica e temporali sula, per vento nelle zone Alto Tevere, Chiascio, Topino, Nera e Corno.