Il Sinodo dei vescovi | un cammino di ascolto e discernimento

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ildei, undi, è ufficialmente iniziato oggi in Vaticano, con Papa Francesco che ha sottolineato l'importanza di questo incontro per la Chiesa cattolica. Con oltre 300 partecipanti provenienti da tutto il mondo, l'assemblea si concentrerà sul tema "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione". Durante la messa di apertura celebrata in Piazza San Pietro, il Papa ha evidenziato come questorappresenti un'opportunità unica per ascoltare le voci di un grande popolo di fede, unendo sogni e speranze in un percorso condiviso verso la santità.L'essenza delPapa Francesco ha descritto ilcome un processo di apprendimento collettivo, dove ogni voce è fondamentale per discernere la volontà di Dio.