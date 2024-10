I Cesaroni slittano nel 2025 Forse per una buona ragione…

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Stavolta, le vicende de Inon sono quelle della Garbatella. La storica serie Mediaset in procinto di tornare sul set ha subìto, infatti, una battuta d’arresto. Le riprese slitteranno con ogni probabilità al. Se le ultime dichiarazioni di Claudio Amendola facevano temere il peggio (“Non è confermato. Non vorrei parlarne iscivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore. Importanti. Spero veramente che si faccia“), nei fatti l’ultimo slittamento potrebbe essere foriero di buone novità. Il primo grande ostacolo alla realizzazione del reboot, infatti, è da rintracciare nella volontà di Claudio Amendola di produrre la settima stagione. Problema risolto: lo storico protagonista co-produrrà I7. I successivi slittamenti sono essenzialmente dovuti all’altra metà de I: Elena Sofia Ricci.