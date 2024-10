Gasperini | Più facile di quanto pensassi Kossouonou e Samardzic danno un valore aggiunto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Abbiamo fatto una buona partita da subito, temevo un po’ questa gara ma il nostro approccio è stato migliore, anche sul piano tecnico. Lo 0-2 all’intervallo ci ha agevolato, ma la sicurezza non è mai stata in dubbio”. Gian Pierosi gode un successo importante sul campo dello Shakhtar Donetsk per l’Atalanta, in chiave classifica Champions e non solo: sono tante le buone notizie che il tecnico nerazzurro si porta dietro. A partire dall’ottimo impatto dei nuovi. “Kossounou etra i nuovi arrivati sono quelli che possono dare un, hanno fatto bene, come anche Bellanova. Sto facendo giocare tutti”, allarga il discorso il mister ai microfoni di Sky, “poi c’è Palestra che è un ragazzo su cui conto molto. Stiamo scoprendo anche noi man mano questi giocatori. Retegui fuori? È sempre entrato, questa cosa del titolare e della riserva non sta in piedi”.