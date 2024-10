Frammenti di missili dall' Iran sulla Giordania tre feriti lievi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)diiani sono caduti, ferendo lievemente tre persone. Lo rende noto il governo di Amman. Sono stati segnalati anche danni e le autorità stanno conducendo una valutazione della situazione, afferma il portavoce governativo Mohammad Momani citato'Agenzia di stampa giordana (Petra). Momani ha sottolineato che la responsabilità principale di Amman è quella di proteggere il proprio paese e i suoi cittadini e che la"non sarà un campo di battaglia" per nessuna delle parti in conflitto in Medio Oriente. Amman ieri sera aveva reso noto di aver intercettatoe droni lanciativerso Israele, confinante con la