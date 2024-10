Firenze ricorda i caduti Usa della campagna di Liberazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 - Per non dimenticare chi ha dato la vita per liberarci dalla dittatura. Cerimonia toccante al cimitero dei Falciani, organizzata dall’associazione ‘Be the Difference – Neve Again’, in collaborazione con l’American Battle Monuments Commission e il Consolato Generale degli Stati Uniti di. E’ stato un tributo aiamericani che riposano in questo luogo sacro. I partecipanti si sistemeranno accanto alla lapide di un militare, perre la sua storia, il suo sacrificio per la libertà e la democrazia. Ognuno dei presenti riceverà il nome di un militare e gli verrà chiesto di onorare il suo sacrificio stando accanto alla sua tomba, un gesto pensato per creare un ponte tra il passato e il presente.