Con l' addio di Hedi Slimane a Celine finisce un' epoca durata sette anni

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono passate solo poche ore dalla fine del fashion month, ma sembra che la moda non abbia intenzione di fermarsi. Dopoalla guida creativa del brand,ha lasciato il ruolo di direttore creativo di. Arrivato alla guida del marchio nel febbraio del 2018 dopo l’di Phoebe Philo, durante le esperienze da Yves Saint Laurent e Dior Hommeha creato e perfezionato la sua famosa silhouette skinny (quella che, secondo qualcuno, aveva spinto Karl Lagerfeld a una dieta ferrea).at The Wiltern Frazer Harrison/Getty Imagesat The Wiltern Frazer Harrison/Getty Images «Sotto la sua direzione creativa e artistica,ha conosciuto una crescita eccezionale e si è affermata come una casa di moda francese iconica», ha dichiarato il brand in un comunicato.