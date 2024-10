Andiamo a teatro su il sipario sul Verdi per bambini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 – Non solo adulti. La Stagione Teatrale 2024/25 deldi Monte San Savino torna ad affiancare alla programmazione serale quella pomeridiana pere famiglie, dal titolo “”, composta da quattro affascinanti appuntamenti domenicali tra danza,di figura. L’appuntamento inaugurale è fissato per domenica 22 dicembre, alle ore 17:30, con lo spettacolo “Eco-Quiz Show” di e con Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti, con ideazione, soggetto, allestimento scenico e costumi di Simona Bucci. Lo spettacolo, prodotto da Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti in co-produzione con Dance Gallery Perugia/ Umbria Danza Festival, è consigliato per un pubblico dai 6 anni. Uno studio televisivo, con sigla, presentatrice, concorrente, domande, risposte, idee possibili, soluzioni, creatività e suggerimenti.