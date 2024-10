Amedeo Matacena riesumata la salma e quella della madre per l' autopsia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si indaga a fondo sulle causemorte di, l'ex parlamentare di Forza Italia morto a Dubai nel 2022 all'età di 59 anni. Su disposizineProcura di Reggio Calabria, ladiè statae trasferita nell'istituto di medicina legaleSapienza, dove l'anatomo-patologo Aniello Maiese e la tossicologa Maria Chiara David l'hanno sottoposta ad. Anche la, Raffaella De Carolis, deceduta tre mesi prima del figlio sempre a Dubai, saràe sottoposta a degli esami. L'ex parlamentare di FI si era trasferito nella città araba nel 2012 per evitare l'arresto dopo che la Corte d'appello di Reggio Calabria, e successivamente anche la Cassazione, lo aveva condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.