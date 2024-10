4 Torri Sama e San Pio X Accordo sulle giovanili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le società 4, San Pio X ePortomaggiore si uniscono con l’intento di far crescere la qualità dei propri settori. Un abbozzo diesisteva già da tempo tra 4e Portomaggiore, ma con l’entrata del San Pio X va a regime un bel progetto: unire tutti i gruppi di ragazzi Under 15 delle tre società e formare delle squadre dal livello qualitativo omogeneo. Tutto questo sotto la regia di Andrea Zambelli, storico allenatore prima della 4e poi anche della San Pio X. Il progetto è stato presentato in una conferenza stampa al palasport dai presidenti delle tre società: Alberto Bova della 4, Sandro Socali della San Pio X e Giorgio Marzola dellaTeam Volley Portomaggiore. Al loro fianco Alessandro Fortini della Fipav Ferrara, Roberto Poli gm 4, e appunto Andrea Zambelli.