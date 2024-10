Traffico Roma del 01-10-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori di potatura prossimo 3 ottobre in Viale Tiziano tra Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi tra le 7 e le 17 previste chiusure alin base all’ avanzamento dei lavori lavori di potatura anche al Gianicolense in via Leone XIII con transito su carreggiata è ridotta tra via Pio IV e via Filippo Bernardini termine interventi previsto per il prossimo 4 ottobre per lavori in viale delle Province strada chiusa fino a cessate esigenze tra Piazzale delle Provincie via Tiburtina deviate anche le linee bus di zona su Viale Ippocrate e via Tiburtina questa sera al Circo Massimo David Gilmour in concerto quarta data per la capitale dal pomeriggio previste modifiche alla viabilità con divieti di transito in via dei Cerchi via del massimo e strade adiacenti deviazioni anche per le linee bus di zona ...