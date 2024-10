Terrorista palestinese in cattedra alla Sapienza FdI | il rettore li fermi no a chi fomenta l’odio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) È bufera sulla partecipazionedi Roma domani di Keila Khaled, storica attivistaprotagonista nel 1969 e nel 1970 di due dirottamenti aerei. Una provocazione inaccettabile a pochi giorni dal primo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele e nel mezzo dell’escalation nella polveriera mediorientale. L’eroina pro Pal è già stata al centro delle cronache lo scorso novembre, quando venne invitata dagli studenti di Torino durante le occupazioni. Attivistadomani, scoppia il caso “I cattivi maestri salgono in. Studenti filopalestinesi hanno invitato a un evento fissato per domani, Leila Khaled, storica attivista. Khaled oggi è membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche dall’Unione europea e dagli Stati Uniti.