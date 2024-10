Tè verde sui capelli l’ingrediente segreto che non abbandonerai più

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 1 ottobre 2024) Per qualcuna di noi, il primo incontro con il risciacquo acido a base di aceto di mele suiè avvenuto ai tempi delle scuole, come disinfettante naturale per eliminare ogni traccia di possibili pidocchi o simili che, ciclicamente, arrivavano a infestare le chiome di intere classi. Solo anni dopo abbiamo capito quanto il risciacquo con l’aceto facesse bene ai, rendendoli morbidi e lucenti come non mai. Ma se non ci fosse solo questo ingrediente a dare questo effetto alla chioma? Beh, in effetti è così, perché tra le ultime novità in fatto beauty (e per cui TikTok è andato immediatamente in visibilio), c’è anche l’utilizzo del tèsu. Si, avete capito bene.