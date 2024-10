Sun Kil Moon in concerto | quattro date in Italia nel 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tra atmosfere folk e intime riflessioni musicali Mark Kolezek sarà il 14 novembre a Parma, il 15 a Milano, il 17 a Senigallia e il 18 a Roma PARMA – Atteso ritorno per Mark Kolezek, in arte Sun Kil, che il prossimo autunno sarà inperintimi appuntamenti in solo. Dopo la gloriosa parentesi coi Red House Painters, Kozelek si è affermato nel panorama musicale come uno dei più importanti cantautori degli ultimi 30 anni. Melodie catartiche, a tratti malinconiche, si insediano nelle sue composizioni più profonde restituendo al pubblico un racconto privo di sovrastrutture. Quasi come in una seduta di psicanalisi con sé stesso, i brani dell’artista statunitense intraprendono un percorso che parte da temi legati alla sfera personale e sfocia in assunti universali.