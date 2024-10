Shakhtar-Atalanta De Ketelaere | Qui mi sento responsabilizzato proverò a segnare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Misemprenell’aiutare la squadra, è un momento della stagione importante per me, per fare prestazioni e per provare a vincere le partite”. Così Charles De, presente in conferenza stampa alla vigilia diDonetsk-di Champions League. Il belga ha segnato l’ultimo gol nella competizione con la maglia del Brugge, mentre non sono arrivate reti nella sua parentesi al Milan: “Col Milan ho fatto un po’ più fatica rispetto al Belgio, ma ho fatto buone prestazioni in Champions League quando ero lì, non segnando sempre, ma facendo bene. Adesso sarà la mia seconda partita con l’in Champions,”, ha aggiunto il trequartista., De: “Qui mi” SportFace.