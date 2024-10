Shakespeare nel carcere di Secondigliano i detenuti diventano attori con il progetto di Loups Garoux

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Grande attesa per la messa in scena dello spettacolo “La Tempesta” di, adattamento e regia di Marta Bifano, in programma neldi(Napoli) dal 3 all’8 ottobre ore 16, con un’anteprima fissata il 2 ottobre ore 11 riservata esclusivamente alle famiglie dei. Il lavoro dicostituisce la seconda pièce teatrale nell’ambito del“La Tempesta del Teatro” a cura diProduzioni srl , realizzato all’interno della rassegna “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica” organizzata e promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.