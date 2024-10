Roma rapina collanina a passante | fermato un 35enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Polizia di Stato identifica e ferma il presunto autore di unaavvenuta il 21 settembre in via della Magliana. Gli investigatori della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo, insieme agli agenti della Sezione Volanti della Questura di, hanno identificato eil presunto autore di unaaggravata avvenuta il 21 settembre scorso ai danni di unin via della Magliana. Dopo un’attenta attività investigativa, gli agenti hanno riconosciuto e bloccato l’uomo, undi origini bosniache, nei pressi della stazione “Magliana”. L’episodio risale al 21 settembre, quando la vittima ha subito lamentre camminava in via della Magliana. Secondo il suo racconto, un uomo, con l’aiuto di altri due individui, lo ha colpito con uno schiaffo alla nuca, strappandogli con violenza la collana che indossava.