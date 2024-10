Puliamo il mondo un nuovo record Trecento chili di rifiuti in 90 minuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024)direcuperati in novanta. È questo il bilancio dell’iniziativa che ha visto protagonisti gli alunni del Comprensivo e gli studenti dell’Enriques in occasione di “il”, campagna di sensibilizzazione ambientale promossa ogni anno da LegaAmbiente. Rilanciata dalla nuova amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Giannì attraverso un’iniziativa promossa dagli assessori Federico Nunziata e Marta Longaresi, la proposta è stata raccolta con entusiasmo dai dirigenti dei due istituti scolastici, i quali si sono impegnati a fondo per assicurare la più ampia partecipazione da parte di alunni e studenti (5° classe scuola primaria primo grado, 1° classe secondaria primo grado, 1° classe scuola secondaria secondo grado) anche nella prospettiva di poter instaurare una progettazione condivisa su questi temi nel medio/lungo periodo.