Perché il caso Sinner può essere un atto politico | chi finanzia la Wada

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il destino sportivo di Jannikè ancora incerto. Laha deciso di non mollare e ha portato ildel clostebol davanti al Cas, chiedendo 1-2 anni di squalifica per il tennista azzurro. Dopostato assolto in primo grado dell’International Tennis Integrity Agency (Itia), con il parere favorevole di tre medici legati proprio alla, l’altoatesino dovrà dimostrare nuovamente la sua innocenza. “Riconosciamo la decisione dell’Agenzia mondiale antidoping () di presentare ricorso contro la sentenza di non colpevolezza o negligenza neldel tennista italiano Jannik, emessa da un tribunale indipendente nominato da Sport Resolutions il 19 agosto 2024. Ai sensi del Codice mondiale antidoping, laha il diritto finale di presentare ricorso contro tutte queste decisioni”, ha dichiarato l’Itia.