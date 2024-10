Multiutility in aula Borsa Palagi chiede l’alt Documento bocciato Sì alla versione soft del Pd

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lapiomba a Palazzo Vecchio. Nell’intermezzo che separa la discussione (e le decisioni) di merito sul futuro della holding dei servizi tra il passaggio dei patti parasociali di primo e secondo livello e la nuova assemblea dei soci, la bussola del dibattito ha spostato il suo baricentro in direzione del consiglio comunale. Giusto perché la politica ci tiene a reclamare la sua centralità in una fase di (ri)messa in discussione circa la natura della spina dorsale, in termini di fonti di finanziamento, a sostegno del nuovo piano industriale. Ebbene, la quotazione a Piazza Affari divide et impera l’. All’ordine del giorno dei lavori che hanno impegnato i consiglieri nella Sala de’ Dugento, il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2023.