Maxi-focolaio di Dengue nelle Marche oltre 100 casi Bassetti | Va arginato o sarà difficile da gestire

(Di martedì 1 ottobre 2024) A Fano, nella provincia di Pesaro-Urbino, è scattato l’allarme per undie gli esperti temono che il virus possa espandersi. Sono 102 ifinora accertati a Fano, a cui si aggiungono altri 10 probabili contagi. In una nota la Regionespiega che “la situazione è monitorata costantemente”. Oggi, martedì 1 ottobre, è previsto un incontro di aggiornamento che coinvolgerà rappresentanti di Regione, Ministero dalla Salute e Istituto Superiore di Sanità. “Per prevenire la malattia, che è trasmessa unicamente dalle zanzare, sono state messe in atto tutte le misure di sanità pubblica previste”, sottolinea la Regione. “Come da indicazione del Dipartimento di prevenzione della Ast, il Comune di Fano ha effettuato la disinfestazione su tutta l’area urbana di Fano ed avviato un intervento per eliminare le larve”.