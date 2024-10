Luna Rossa-Ineos oggi Louis Vuitton Cup 2024 | orari gare 7 e 8 tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)martedì 1° ottobre va in scena una nuova giornata della finale dellaCup. Si ritorna in acqua a Barcellona per proseguire l’atto conclusivo della competizione che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si riparte da una situazione di assoluta parità:Britannia sono sul 3-3 dopo un triplo botta e risposta tra i due sodalizi, che stanno dando vita a un confronto estremamente avvincente e appassionante. Team Prada Pirelli è riuscita a rimontare da due situazioni molto complicate: ha vinto gara-4 dopo la rottura dell’asta sulla parte superiore della randa costata la sconfitta “a tavolino” nella terza regata, si è imposta nel sesto confronto dopo aver sbagliato la partenza di gara-5.