Lotta ai tumori anche a Benevento la Race for the Cure

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLafor thedi Komen Italia, la più grande manifestazione per laaidel seno in Italia e nel mondo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per la prima volta toccherà la città diil prossimo 2 e 3 novembre. Due giorni ricchi di eventi, passeggiate e convegni, ma soprattutto, grazie alla Carovana della Prevenzione, due giornate di screening gratuiti (ecografie e mammografie) riservati alla fascia di età di donne non coperte dal Sistema Sanitario nazionale. Le “Donne in Rosa”, che hanno affrontato la malattia, sono al centro dell’evento, simbolo di speranza e solidarietà. Con i fondi raccolti, Komen Italia promuoverà nuove iniziative di prevenzione, ricerca e supporto.