La cittadella dei fragili è più vicina Iniziano i lavori alla rsa San Camillo

(Di martedì 1 ottobre 2024) San2, la casa di riposo raddoppia. Via aia Carugate per la nuovadei: a fine opere ci saranno 120 posti, 40 dei quali per l’alzheimer, rsa e residenze protette per anziani. Obiettivo, "aiutarli a mantenere più a lungo possibile l’autonomia", spiega il sindaco Luca Maggioni. Il progetto è stato presentatocittà in concomitanza con l’avvio del cantiere. Forte partecipazione per un’iniziativa che farà "della Casa dell’anziano un polo d’eccellenza per persone con diverse forme di demenza. Una rispostadomanda crescente a fronte di servizi di assistenza e di cura sottodimensionati rispetto alle esigenze del territorio. L’investimento del privato sociale sfiora i 16 milioni". In mostra il plastico che riproduce il complesso: la nuova struttura sorgerà tra le vie Alberti, don Mariani e della Cappelletta e sarà collegata a quella esistente.