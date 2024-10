Inter-Stella Rossa probabile formazione | serbi spregiudicati – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Stasera, match valido per la seconda giornata di Champions League. Laserba giocherà con un modulo offensivo, senza paure. Ladi. AVVERSARIO – Il secondo avversario dell’in Champions League, dopo il Manchester City, è la. La squadra serba, reduce in Europa dal KO casalingo contro il Benfica, proverà a giocarsela a San Siro. Il tecnico Milojevic, che ieri ha parlato in conferenza stampa insieme a Rade Krunic, è pronto ad affidarsi ad un modulo coraggioso e offensivo: ossia il 4-2-3-1. A proposito di Krunic, l’ex giocatore del Milan sarà in campo dal primo minuto a guidare i suoi. Si tratta di un ritorno a San Siro. Con la maglia rossonera, oltre a vincere uno scudetto, ha giocato complessivamente 139 volte, condite da tre gol e sei assist.