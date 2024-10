Droghe tra i giovani Mantovano attacca la fiction Rocco Schiavone | Difficile fare prevenzione con messaggi così – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Per affrontare il tema del degrado materiale, morale e culturale dei minori “non sono necessarie modifiche normative ma culturali“.Alfredo, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, sentito in Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove, aggressività e violenza.