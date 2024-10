Cutrone l’asso nascosto di Fàbregas a Como

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giorni caldissimi per il calcio italiano! El fútbol, al igual que la vida, no suele conocer de justicia, cambia con facilidad y da muchas vueltas. Y el caso de Patrickes un nuevo ejemplo de este mundo cambiante. El atacante italiano fue uno de los grandes responsables del ascenso del1907 a la Serie A.fue máximo anotador de su equipo la pasada temporada con 14 goles, siendo el líder ofensivo del equipo que dirige Cesc. EN LA LUCHA POR EL PICHICHI –> Esta campaña en la máxima categoría del fútbol italiano, no ha bajado el freno el ‘killer’ italiano y ya logrado ver portería en hasta cinco ocasiones en apenas los siete partidos disputados hasta el momento (6 de Serie A y 1 de Coppa Italia). Una cifras que evidencian el buen momento futbolístico que está viviendo el delantero.