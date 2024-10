Champions League Milan ancora ko | il Bayer vince 1-0

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Seconda sconfitta di fila per ilin. Dopo il ko interno contro il Liverpool, la squadra di Paulo Fonseca perde per 1-0 anche in casa delLeverkusen. Rossoneri condannati da un gol del bomber Boniface al 51? della ripresa. Tedeschi primi a punteggio pieno insieme al Borussia Dortmund e al Brest, rossoneri laconicamente ultimi a 0. La strada verso la qualificazione si fa già in salita per Leao e compagni, incapaci di concretizzare le occasioni create nella ripresa. Nel, Fonseca rinuncia a Morata in attacco, lo spagnolo non sta benissimo e va in panchina. Al suo posto gioca Loftus-Cheek alle spalle di Abraham con Pulisic e Leao sulle fasce. In difesa c’è Theo, non c’è Calabria ma Emerson a destra. Nel, Xabi Alonso schiera Adli e il talentuoso Wirtz alle spalle del bomber Boniface.