Campo largo psicodramma all’ultimo atto la spallata finale di Conte cala il sipario | Non esiste più

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il? Non è più nemmeno un campetto scalcinato. Anzi: non è proprio più e basta.all’attaccodi Renzi, ratifica ufficialmente l’aborto del. Un niet categorico, il suo, che dopo aver escluso possibilità di coalizioni elettorali in Liguria, ora il leader pentastellato sradica ogni possibilità di innesti vari con Italia viva anche per altre due regionali: quelle dell’Emilia Romagna e dell’Umbria. «Non sono disponibile ad affiancare il simbolo del M5S a quello di Renzi, che si è sempre distinto per distruggere e rottamare».