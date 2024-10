Calcio Uisp a 11 | via alla stagione nel segno di Corvi e Ferrari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Spezia, 1° ottobre 2024 – Quattro vittorie, la metà esterne, e tre pareggi. Così inizia il Girone 1 del campionato calcistico a 11 curato dLegadella Spezia e della Valdimagra. Nella prima giornata exploit in trasferta di Bagnone e Atletico Tresana, mentre vincono di misura, tra le mura amiche, La Serra (nel big match con l'altra favorita Amatori Per Lucio) e Pozzuolo. Questo il dettaglio dove si segnalano già le prime doppiette, quelle di. GIRONE 1 Cgs Real Chiappa-Cpo Agriturismo La Sarticola 2-2 (N. (2): Biggi T., Valsuani L.), Asd Sarzana-Amatori Castelnuovo 0-0, Montemarcello-Blues Boys 0-0, Comano-Asd Atletico Tresana 2-3 (Chelotti F., Galia A ; Giromini M., Pieri M., Ribolla M.), La Serra-Amatori Per Lucio 2-1 (Macera F., Ratti L.; Dell’Amico M.), Carpena-Bagnone 1-4 (Gralio A,;A (2), Castiglioni L., Buonaguidi F.