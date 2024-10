Ancelotti replica a Simeone | Courtois? Parlare di lui è fuorviante il problema è la violenza nel derby

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Carloe Diego “Cholo”, rispettivamente tecnici di Real e Atletico Madrid, sono tornati adopo quanto accaduto al Wanda Metropolitano domenica. Ilè stato infatti interrotto per lanci di oggetti verso il campo e il portiere dei blancos, ed è stato individuato un gruppo di sostenitori neonazisti tra i tifosi dell’Atletico. Durante le conferenze stampa,per il match contro il Lille e il Cholo per quello contro il Benfica di Champions, ai due allenatori sono state inevitabilmente fatte domande sulla partita di domenica.: «di lui èrispetto a quanto successo nelha dichiarato: «Rispetto l’opinione di tutti. Ilè abbastanza chiaro, ci sono stati atti violenti durante la partita e le persone violente non possono essere su un campo di calcio o nella società.