Allarme ARTA Sostanze Tossiche in ARIA per l' Incendio Kemipol

(Di martedì 1 ottobre 2024) Teramo - I primi risultati analitici ottenuti sui quattro campioni diprelevati dai tecnici dell’Agenzia regionale per la tutela dell’Ambiente (), a poche ore dallo scoppio dell’presso la ditta di solventia Scerne di Pineto, hanno rilevato concentrazioni significative dichimiche organiche potenzialmente dannose per la salute umana, limitate però all'area immediatamente circostante il capannone incendiato. Già a un chilometro di distanza dal rogo, la situazione appare meno critica, con livelli di contaminazione decisamente inferiori. Le analisi effettuate sul primo campione, prelevato in prossimità dello capannone da dove si sono originate le fiamme, hanno rilevato una concentrazione totale di composti organici volatili (VOC) pari a 80 ppb (parti per miliardo).