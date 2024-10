AEW | Shelton Benjamin sembra vicino alla firma

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo il licenziamento da parte della WWE, si sono susseguite speculazioni circa un possibile approdo diin AEW. A quanto pare le speculazioniavere ora una base concreta., infatti, sarebbe prossimo all’arrivo in quel di Jacksonville. Ecco le ultime a riguardo.vicina? Secondo quanto evidenziato da WrestlePurists,sarebbe prossimo all’arrivo in AEW. L’ex WWE sarebbere con la federazione di Tony Khan. Ricordiamo che a Dynamite Grand Slam abbiamo assistito al debutto di MVP, il quale ha interrotto Prince Nana chiarendo subito di voler lavorare con “Swerve Strickland”. Nell’occasione non è passato inosservato come il suo biglietto da visita riportasse l’indicazione “Hurt Syndacate”. In tutto questo non dimentichiamo come anche Bobby Lashley potrebbe presto sbarcare in AEW.