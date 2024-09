Treviglio e Caravaggio | arrivano nuovi medici titolari duemila posti a disposizione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Novità per lana del territorio nella Bassa Bergamasca. Lunedì 7 ottobre si inserirà, nell’ambito di Arzago D’Adda, Casirate D’Adda e, in qualità di medico di assistenza primaria titolare, la dottoressa Francesca Grassia. La scelta dei milledisponibili potrà essere effettuata, da Lunedì 7 Ottobre 2024 alle 8.30 seguendo una delle seguenti modalità: – On line accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico da https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP) o App Fascicolo Sanitario – Alle farmacie aderenti del territorio regionale Solo se non già esauriti i 1000disponibili scelti tutti tramite Fascicolo o presso le Farmacie, si potrà scegliere anche allo sportello Scelta/Revoca della Casa di Comunità di, Lunedì 7 Ottobre dalle 09.30 alle 13.