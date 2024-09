Serie B 7 giornata | ko del Pisa sorridono Sampdoria e Cesena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 - Non sono mancati i gol e le sorprese nelle quattro partite della domenica del settimo turno diB. Dopo i quattro anticipi (uno il venerdì e tre il sabato) terminati con tanti pareggi e poche emozioni, ecco che le cose sono completamente cambiate. Ilannichilisce il Mantova, vincendo 4-2 e accorciando sul Sassuolo terzo: ora i romagnoli sono a -1, sorpassato proprio il Mantova che resta fermo a 10. Crolla in casa anche il Modena di Bisoli 1-3 contro lache pare aver ingranato la marcia giusta dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia. Ilperde una grandissima occasione e non sfrutta il pari tra Sassuolo e Spezia, nello scontro per il secondo posto, e perde a Castellammare contro un'ottima Juve Stabia per 2-0. Pareggio, infine, tra Salernitana e Catanzaro.